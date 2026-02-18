Meta dijo que este 2026 comienza la era de la "superinteligencia personal" en IA

La inteligencia artificial alcanzará un punto de inflexión este 2026, con el despliegue masivo de agentes autónomos y la llegada de la "superinteligencia personal", afirmó este miércoles el director de IA de Meta, Alexandr Wang.

El año "2026 será un punto de inflexión, veremos despliegues de agentes a gran escala en muchas áreas de la economía y el mundo", señaló el directivo de Meta en una de las sesiones más esperadas de la Cumbre de Impacto de IA 2026, que se realiza en Nueva Delhi.

En una conversación con el exprimer ministro británico Rishi Sunak, Wang explicó que la industria ha superado la etapa del entrenamiento básico para entrar en la era de la "automejora recursiva", donde los modelos actuales son ya herramientas instrumentales para acelerar el desarrollo de las siguientes generaciones de inteligencia artificial.

En el diálogo -denominado "Gobernanza en la era de la IA: soberanía, impacto y estrategia"- Wang presentó la visión de Meta sobre la "superinteligencia personal": agentes diseñados para conocer íntimamente la salud, las metas y las relaciones de los usuarios, con el fin de ayudarles a maximizar su vida cotidiana.

"Queremos desplegar agentes personales que te conozcan mejor de lo que te conoce la mayoría de las personas", subrayó, vinculando este avance con la necesidad de construir una confianza absoluta entre las empresas tecnológicas y los ciudadanos.

Ante este escenario de aceleración, Wang instó a los gobiernos a transformar sus estructuras en organizaciones "AI-first" y a tratar sus activos de información en salud y seguridad nacional como una "reserva estratégica" sobre la que deben mantener soberanía absoluta.

"Los datos son el nuevo petróleo, todo el poder de estos modelos reside realmente en los datos", concluyó el responsable de IA de Meta.

En juicio en EE.UU., Zuckerberg defiende a Instagram y critica a usuarios por mentir sobre su edad

Mientras estos planteamientos se comunicaban en India, en Los Ángeles, Estados Unidos, el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, comparecía en un histórico juicio sobre la adicción que provocan las redes sociales.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez ante un jurado por una acusación contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram; y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, por diseñar productos que deliberadamente crean adiciones y causan daño a los usuarios.

La querella fue presentada por una mujer de 20 años, identificada como K.G,M., quien afirma que el uso temprano de las redes sociales – antes de los 10 años- la volvió adicta a la tecnología y agravó su depresión y sus pensamientos suicidas.

Zuckerberg testificó que nunca se ha permitido el acceso a Instagram a menores de 13 años y destacó que "la política de la compañía ha sido clara" en este aspecto.

Pero también culpó a los propios usuarios: "Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios", dijo.

Los abogados de la joven demandante pusieron contra la pared a Zuckerberg al mostrarle un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años, aproximadamente el 30 % de todos los niños de entre 10 y 12 años en Estados Unidos en ese momento, de acuerdo a información citada por el periódico Los Angeles Times.

En la primera sesión del testimonio de más de tres horas, Zuckerberg también fue cuestionado por la defensa por supuestamente recibir entrenamiento para dar testimonio, algo que negó.

Aunque el ejecutivo ha prestado testimonio ante el Congreso de Estados Unidos y en otros requerimientos, ésta es la primera vez que tiene que defender una de sus populares redes sociales ante un jurado y con la presencia de decenas de padres que lo acusan -en parte- de provocar la muerte de sus hijos.

"Esperamos que se responsabilice por desarrollar productos que crean adicción", dijo a la agencia noticias EFE, Lori Schott, cuya hija se suicidó tras años de lucha contra lo que ella describió como adicción a las redes sociales.

La madre -que también encabeza una querella contra las plataformas- cree que las tecnológicas "sabían que sus tácticas de diseño perjudicaban la salud mental" de los menores: "Hoy es un día para reclamar justicia", afirma.

Jueza prohibió lentes inteligentes por riesgo de "reconocimiento facial del jurado"

El testimonio del director ejecutivo de Meta ha sido el más mediático en el juicio, que comenzó el pasado 9 de febrero en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

Los avances tecnológicos permearon tanto la pequeña sala, atestada de periodistas y público, que la jueza Carolyn B. Kuhl advirtió que no permitiría el uso de anteojos inteligentes durante el juicio.

"Este tribunal ha ordenado que no se realice ningún reconocimiento facial del jurado. Si lo han hecho, deben eliminarlo. Esto es muy grave", dijo la magistrada federal.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas, y su resultado podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE.UU.

K.G.M. también demandó a Snapchat y TikTok, pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el Estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron "un mercado" para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.