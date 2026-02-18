Los Tres anuncian su nuevo disco "Cantar y Amar": Fecha de estreno confirmada

El grupo Los Tres anunció el lanzamiento de su nuevo disco de estudio "Cantar y Amar", el primero con el cuarteto original de la banda en casi tres décadas.

Este álbum, registrado en 2025 en los míticos estudios Abbey Road en Inglaterra, marcará las primeras composiciones originales de Álvaro Henríquez, Ángel Parra, Titae Lindl y Pancho Molina desde "La sangre en el cuerpo" de 1999.

Además será el primer disco de Los Tres desde "Coliumo" de 2010.

A través de redes sociales el grupo chileno mostró un breve adelanto de uno de sus nuevos temas, aunque no entregó detalles del título de la canción. También se mostró lo que aparentemente será la portada, la cual es un directo homenaje al disco homónimo de The Beatles, también conocido como el "Álbum blanco".

"Cantar y Amar", el nuevo disco de Los Tres, se estrenará en plataformas digitales el próximo 5 de marzo.