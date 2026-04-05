La programación de la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores

Este martes comienza la fase grupal de la Copa Libertadores, con la participación de dos equipos chilenos: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Los "Cruzados" protagonizarán uno de los partidazos de la jornada inicial cuando reciba en el Claro Arena al seis veces campeón del torneo continental Boca Juniors.

Por su parte, el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, también jugará de local y se enfrentará a Nacional de Uruguay en su regreso a la Copa Libertadores.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Martes 7 de abril

Deportivo La Guaira vs. Fluminense. 18:00 horas. Estadio Olímpico de la UCV.

Independiente de Rivadavia vs. Bolívar. 18:00 horas. Estadio Malvinas Argentinas.

Barcelona SC vs. Cruzeiro. 20:00 horas. Estadio Monumental Banco Pichincha

Always Ready vs. LDU. 20:00 horas. Estadio Municipal El Alto.

Universidad Católica vs. Boca Juniors. 20:30 horas. Claro Arena.

Deportes Tolima vs. Universitario. 22:00 horas. Estadio "Manuel Murrillo Toro"

Miércoles 8 de abril

Coquimbo Unido vs. Nacional. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Mirassol vs. Lanús. 18:00 horas. Estadio "José María Campos Maia".

Independiente de Medellín vs. Estudiantes. 20:00 horas. Estadio "Atanasio Girardot".

Cusco FC vs. Flamengo. 20:30 horas. Estadio Inca "Garcilaso de la Vega".

Junior FC vs. Palmeiras. 20:30 horas. Estadio Olímpico "Jaime Morón León".

Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. 22:00 horas. Estadio "Alejandro Villanueva".

Jueves 9 de abril