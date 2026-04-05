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La programación de la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Este martes comienza una nueva edición del torneo continental.
Este martes comienza una nueva edición del torneo continental.
Este martes comienza la fase grupal de la Copa Libertadores, con la participación de dos equipos chilenos: Universidad Católica y Coquimbo Unido.
Los "Cruzados" protagonizarán uno de los partidazos de la jornada inicial cuando reciba en el Claro Arena al seis veces campeón del torneo continental Boca Juniors.
Por su parte, el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, también jugará de local y se enfrentará a Nacional de Uruguay en su regreso a la Copa Libertadores.
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