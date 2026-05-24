La programación de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores
Revisa los duelos que tendrán Coquimbo Unido y la UC en el torneo continental.
Revisa los duelos que tendrán Coquimbo Unido y la UC en el torneo continental.
Esta semana se desarrollará la sexta y última fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual tendrá como protagonista a Coquimbo Unido y Universidad Católica, representantes de Chile en el certamen.
El cuadro pirata abrochó su clasificación a octavos de final en la anterior jornada y visitará a Nacional con la misión de asegurar el liderato del Grupo B, mientras que el conjunto cruzado también se medirá ante Boca Juniors con la tarea de garantizarse un puesto en la siguiente fase del torneo en La Bombonera.
Revisa la programación de la Copa Libertadores para esta semana:
Martes 26 de mayo
Miércoles 27 de mayo
Jueves 28 de mayo