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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La programación de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa los duelos que tendrán Coquimbo Unido y la UC en el torneo continental.

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Esta semana se desarrollará la sexta y última fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual tendrá como protagonista a Coquimbo Unido y Universidad Católica, representantes de Chile en el certamen.

El cuadro pirata abrochó su clasificación a octavos de final en la anterior jornada y visitará a Nacional con la misión de asegurar el liderato del Grupo B, mientras que el conjunto cruzado también se medirá ante Boca Juniors con la tarea de garantizarse un puesto en la siguiente fase del torneo en La Bombonera.

Revisa la programación de la Copa Libertadores para esta semana:

Martes 26 de mayo

  • Liga de Quito (ECU) vs Always Ready (BOL) 18:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"
  • Lanús (ARG) vs Mirassol (BRA). 18:00 horas. Estadio "Ciudad de Lanús"
  • Nacional (URU) vs Coquimbo Unido (CHI). 20:30 horas. Estadio Gran Parque Central
  • Flamengo (BRA) vs Cusco (PER). 20:30 horas. Estadio Maracaná
  • Estudiantes de la Plata (ARG) vs Independiente Medellín (COL). 20:30 horas. Estadio UNO
  • Universitario (PER) vs Deportes Tolima (COL). 20:30 horas. Estadio Monumental de Lima

Miércoles 27 de mayo

  • Independiente del Valle (ECU) vs Rosario Central (ARG). 18:00 horas. Estadio Banco Guayaquil, Quito
  • Libertad (PAR) vs Universidad Central (VEN). 18:00 horas. Estadio La Huerta
  • Peñarol (URU) vs Independiente Santa Fe (COL). 20:30 horas. Estadio Campeón del Siglo
  • Fluminense (BRA) vs Deportivo La Guaira (VEN). 20:30 horas. Estadio Maracaná
  • Corinthians (BRA) vs Platense (ARG). 20:30 horas. Estadio Neo Química Arena
  • Bolívar (BOL) vs Independiente Rivadavia (ARG). 20:30 horas. Estadio Libertador Simón Bolívar

Jueves 28 de mayo

  • Cerro Porteño (PAR) vs Sporting Cristal (PER). 18:00 horas. Estadio La Nueva Olla
  • Palmeiras (BRA) vs Junior (COL). 18:00 horas. Estadio Allianz Parque.
  • Boca Juniors (ARG) vs Universidad Católica (CHI). 20:30 horas. Estadio La Bombonera
  • Cruzeiro (BRA) vs Barcelona de Guayaquil (ECU). 20:30 horas. Estadio Mineirao

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