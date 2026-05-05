La UC buscará repetir festejo ante Cruzeiro para escaparse en su grupo de la Libertadores

Este miércoles 6 de mayo, Universidad Católica tendrá una gran oportunidad en la Copa Libertadores, pues recibe a Cruzeiro con la primera opción de tomar distancia en un Grupo D reñido en sus tres primeros puestos.

Boca Juniors perdió en su visita a Barcelona de Guayaquil, resultado que dejó a los "cruzados" líderes en un triunvirato que incluye a los "xeneizes" y también a Cruzeiro.

El choque en el Claro Arena, además de las aspiraciones de ambos por ser el puntero exclusivo, tendrá la carga del encuentro en Brasil: La UC buscará repetir un golpe similar al 2-1 de visita, mientras el elenco de Belo Horizonte llega con ganas de tomar revancha.

Daniel Garnero optó por guardar a sus figuras durante el fin de semana, con un equipo mixto de la UC que empató 2-2 con Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.

Tras aquel duelo, más que proyectar la contienda copera, el DT llamó la atención por su reclamo y crítica al arbitraje: "Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile".

Quien sí se refirió al encuentro contra Cruzeiro fue Jhojan Valencia, con la responsabilidad de saber "que estamos haciendo historia para el club", pero a su vez "nos estamos mentalizando de que estamos para conseguir cosas muy grandes".

Católica repetirá el elenco que venció en Guayaquil a Barcelona por la pasada fecha de Libertadores, con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Respecto al "Raposa", viene de un frustrante clásico con Atlético Mineiro, donde perdieron 3-1 y sufrieron dos expulsiones en el marco del Brasileirao.

En cuanto a la Copa Libertadores, en la tercera jornada pisaron fuerte con un triunfo 1-0 ante Boca Juniors que los tiene dentro de la pelea por conquistar la cima.

La escuadra azul tendrá la baja de Bruno Rodrigues, quien no viajó a Chile por un edema muscular. Sin embargo, aquello no tocará los planes del técnico Artur Jorge, al tratarse de un suplente que solo modificará sus opciones de variantes.

"Tenemos un partido de la Libertadores extremadamente difícil. Todo se decidirá por detalles entre tres equipos. Este partido nos exigirá mucho y tenemos que estar preparados para responder", señaló el DT en la previa.

Según la prensa brasileña, la más probable alineación de Cruzeiro es: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira; Keny Arroyo y Kaio Jorge.

El partido en San Carlos de Apoquindo arrancará a las 22:00 horas (02:00 GMT) con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, y podrás seguirlo por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.