Kast rechaza críticas de oposición: Generaron baja en empleo y dicen que lo hicieron bien

Sin hacer mención directa a la oposición, el Presidente José Antonio Kast refutó las críticas de ese sector hacia sus reformas orientadas a -en sus palabras- solucionar problemas heredados de la Administración de Gabriel Boric.

El Mandatario abordó los cuestionamientos la noche de este martes en el marco de la actividad "Presidente presente", diálogo ciudadano que encabezó en Puerto Montt junto a más de 600 vecinos que le hicieron preguntas sobre su gestión.

Un flanco que se mantiene abierto a pesar de la retractación del Gobierno es el supuesto recorte a la alimentación escolar. Al respecto, Kast apuntó que "hasta hace un año atrás, había reportajes de que no se utilizaban bien todos los recursos, y cuando hoy sale el tema de la Junaeb, dicen que 'le van a quitar el alimento a los niños'. Esa es una fake news total".

En cuanto a los magros indicadores económicos, el Presidente observó: "Cuando uno va a ordenar las cosas, los mismos que las desordenaron nos dan cátedra. Los mismos que generaron la baja en la tasa de empleo y el crecimiento hoy nos dicen que ellos lo hicieron muy bien".

"Uno tiene que recordarle a las personas en qué situación estábamos, cómo hemos ido de a poquitito solucionando problemas que estaban en la base", remató.

En paralelo a esta cita, otro grupo de vecinos se manifestó contra el Mandatario afuera de las dependencias de EmporMontt, donde se realizó la actividad oficial, aunque no lograron interrumpir su desarrollo.