Libertadores: Cerro Porteño cosechó valioso empate ante Palmeiras y definirá en casa el paso a cuartos

Cerro Porteño rescató este miércoles un valioso empate 1-1 en el Allianz Parque frente a Palmeiras, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, dejando la llave abierta para la vuelta la próxima semana en Asunción.

El conjunto local logró adelantarse en el tramo final gracias a un tanto del argentino José Manuel "Flaco" López y jugando con diez hombres, pero el Ciclón igualó las acciones en el tiempo de descuento tras un fallo del portero Carlos Miguel, que terminó metiendo un gol en contra.

El "Verdao" sufrió una dolorosa expulsión que también lamentará para la revancha, ya que no contará con Andreas Pereira que recibió una tarjeta roja directa por una agresión en contra de un jugador del elenco paraguayo.

El duelo de vuelta está programado para el miércoles 18 de agosto a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio La Nueva Olla de Asunción.