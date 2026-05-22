Libertadores: Guía paso a paso para comprar entradas al Boca vs. U. Católica
El elenco cruzado publicó un completo set de instrucciones para adquirir un boleto.
El elenco cruzado publicó un completo set de instrucciones para adquirir un boleto.
El próximo jueves 28 de mayo Universidad Católica visitará a Boca Juniors en un duelo clave para las aspiraciones cruzadas en la Copa Libertadores y es por ello que el conjunto estudiantil publicó una guía para quienes quieran ir a La Bombonera a apoyar.
En la nota se explica que la venta de entradas para el sector visitante no se realizará de forma pública ni convencional, sino a través de un proceso interno exclusivo.
Paso 1: Ingresar al enlace exclusivo
Paso 2: Crear tu cuenta como extranjero (Hincha UC)
Paso 3: Aplicar el Código Promocional
Paso 4: Seleccionar la ubicación (Sector Visitante)
Paso 5: Cargar al carrito y completar datos obligatorios
Paso 6: Método de envío y Pago
Paso 7: Descargar la App y obtener tu código QR