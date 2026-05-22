Libertadores: Guía paso a paso para comprar entradas al Boca vs. U. Católica

El próximo jueves 28 de mayo Universidad Católica visitará a Boca Juniors en un duelo clave para las aspiraciones cruzadas en la Copa Libertadores y es por ello que el conjunto estudiantil publicó una guía para quienes quieran ir a La Bombonera a apoyar.

En la nota se explica que la venta de entradas para el sector visitante no se realizará de forma pública ni convencional, sino a través de un proceso interno exclusivo.

Paso 1: Ingresar al enlace exclusivo

Para iniciar la compra, debes acceder únicamente a través del link especial habilitado para la hinchada de la UC. Este enlace te dirigirá a una plataforma privada que no está visible en la web pública de la ticketera. Una vez dentro del evento, haz clic en el botón "Comprar".

Paso 2: Crear tu cuenta como extranjero (Hincha UC)

Al presionar comprar, el sistema te solicitará iniciar sesión o registrarte. Como la mayoría de los usuarios serán nuevos en esta plataforma, debes seguir estos pasos:

Selecciona la opción "Registrarse".

Es muy importante que marques la casilla "Soy Extranjero".

Completa tus datos personales e ingresa tu RUT en los campos correspondientes del documento de identidad.

Paso 3: Aplicar el Código Promocional

Una vez que completes tu registro e inicies sesión, dirígete a la sección que dice "Código promocional". Allí deberás ingresar este código: Conmebol.

Nota importante: Si el código no es válido o se ingresa de forma incorrecta, el sistema se bloqueará y no te permitirá avanzar ni ver los sectores del estadio.

Paso 4: Seleccionar la ubicación (Sector Visitante)

Con el código validado correctamente, el sistema abrirá el mapa del estadio. Debes seleccionar exclusivamente la zona destinada para la hinchada de Universidad Católica: TRIBUNA TERCERA SUR.

Recuerda: El sistema está configurado para permitir sólo una entrada por proceso de compra.

Paso 5: Cargar al carrito y completar datos obligatorios

Haz clic en "Agregar al carrito" y luego en "Proceder al pago". En esta sección deberás rellenar de forma obligatoria los datos nominativos de la persona que asistirá a la cancha (Nombre, Apellido y RUT).

¡Alerta! Al momento de ingresar a La Bombonera se te exigirá el RUT de forma física y sin excepción, por lo que los datos del ticket deben coincidir perfectamente con tu documento.

Paso 6: Método de envío y Pago

Envío: El único método de entrega disponible para este partido es a través de la aplicación WalletPlus , por lo que debes seleccionar esta opción en la sección de despacho.

El único método de entrega disponible para este partido es a través de la aplicación , por lo que debes seleccionar esta opción en la sección de despacho. Pago: El proceso de pago se realiza de manera segura mediante la plataforma MercadoPago, donde podrás ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o débito.

Paso 7: Descargar la App y obtener tu código QR