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Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Copa Libertadores
Marcador Virtual: Platense vs. Coquimbo Unido
Marcador
Ficha
Copa Libertadores
Miércoles, 12 de Agosto de 2026 - 🕑18:00 horas
Estadio Ciudad de Vicente López
Platense
DT:
Martín Palermo
-
-
-
Árbitro: Benítez (PAR)
Coquimbo Unido
DT:
Hernán Caputto
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Copa Libertadores
Miércoles, 12 de Agosto de 2026 - 🕑18:00 horas
Estadio Ciudad de Vicente López
Platense
DT:
Martín Palermo
-
-
-
Árbitro: Benítez (PAR)
Coquimbo Unido
DT:
Hernán Caputto
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Francisco Cubillos
... Cargando Contenido
Campeonato
Copa Libertadores
Fecha y hora
12/08/2026
Lugar
Estadio Ciudad de Vicente López
Árbitro
Benítez (PAR)
Alineaciones
Platense
Coquimbo Unido
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
Platense
Coquimbo Unido
Tarjetas Amarillas
Platense
Coquimbo Unido
Tarjetas Rojas
Platense
Coquimbo Unido
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