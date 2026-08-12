¿Qué provocó la tormenta de polvo y los 33 grados en Iquique?

Los inusuales 33 grados registrados cerca de las 23:00 horas del martes en Iquique, junto con una tormenta de polvo, fueron provocados por un viento cálido que descendió desde la cordillera, explicó el meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez.

En conversación con Una Nueva Mañana, el especialista detalló que el sistema frontal en altura que afecta al norte generó una interacción entre corrientes que avanzaban en direcciones diferentes.

Mientras en superficie el viento se desplazaba desde Iquique hacia Perú, en la zona cordillerana circulaba desde el norte hacia el sur.

"En un momento se produjo un viento medianamente cruzado", explicó Sáez.

Posteriormente, una disminución de la presión en superficie provocó que ambas corrientes se conectaran y se levantara una gran cantidad de polvo.

¿Por qué aumentó tanto la temperatura?

El meteorólogo señaló que se trató de un viento terral, similar al viento Raco que se registra en la zona central del país.

"Al descender por la ladera de la montaña se calienta. Y esa es la explicación de por qué aumentó tanto la temperatura: es solamente un viento descendente", afirmó.

Aunque Arica e Iquique pueden registrar vientos de estas características bajo condiciones meteorológicas intensas, Sáez aclaró que el episodio no es habitual.

"Este tipo, el que está pasando ahora, ocurre más o menos del orden de una vez cada 10 o 15 años", señaló.

El experto recordó que durante 2016 se produjo en la zona una tormenta de gran magnitud, cuyo polvo se desplazó hacia el océano Pacífico y pudo observarse a cientos de kilómetros de la costa.

Iquique registra récord histórico de 33,4°C a las 11 de la noche

Por su parte, Rodrigo Arroyo, supervisor del Centro Meteorológico Regional Norte, explicó que "la temperatura máxima que registró Iquique fue 33,4 (grados) a las 23:10 hora local (...) es un valor histórico y también la hora de la ocurrencia es bastante anómala, producto de que por lo general las temperaturas máximas se desfasan más o menos con el máximo de radiación".

"Esta vez la máxima fue a la noche, entonces eso también da una característica muy especial a la condición", puntualizó el experto.

El inusual calor vino acompañado de vientos que causaron daños materiales significativos. En el sector de la península de Cavancha, la techumbre del Hotel Terrado Suites se desprendió completamente, cayendo sobre vehículos estacionados.

Asimismo, en el exestadio Cavancha se registró el colapso de un cierre perimetral, mientras que en el sector de calle Rancagua, la caída de un árbol derribó un poste del tendido eléctrico frente a una sede vecinal.

Ante estos riesgos, la delegación presidencial confirmó la suspensión de clases para proteger a la comunidad escolar.