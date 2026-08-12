Santiago tendrá su jornada de lluvia más intensa este sábado

La Región Metropolitana podría registrar precipitaciones débiles durante este jueves y viernes, antes de la llegada de un sistema frontal que dejará lluvias de mayor intensidad el sábado, anticipó el meteorólogo de Chilevisión Eduardo Sáez.

En conversación con Una Nueva Mañana, el especialista explicó que Santiago se mantendrá durante las próximas jornadas en el límite de la zona alcanzada por las precipitaciones.

Para la tarde de este miércoles existe la posibilidad de que caigan algunas gotas en el sector oriente de la capital, aunque esto dependerá de que se desarrolle la nubosidad necesaria.

"Hay energía como para que se forme", indicó Sáez.

Durante el jueves se esperan precipitaciones principalmente en el sector oriente, mientras que el fenómeno abarcaría desde Valparaíso hasta Melipilla.

"Santiago va a quedar en esa zona de 'comme ci, comme ça', que puede que caiga algo y, si cae, es muy suave", explicó.

El sistema frontal llegará el sábado

Una condición similar se repetirá durante el viernes, cuando la capital volverá a quedar al límite de las precipitaciones.

"Está la energía, está la condición, sí, pero va a faltar el empujoncito para que se forme completamente. Por lo tanto, si cae algún chubasco, téngalo considerado que no va a ser fuerte", sostuvo el meteorólogo.

El panorama cambiará el sábado, con el ingreso de un sistema frontal más activo.

"El sábado sí tenemos ya un sistema frontal que va a llegar con energía y ahí sí ese día vamos a tener una lluvia", adelantó Sáez.

Para el domingo, en tanto, se esperan solamente los restos del sistema, con precipitaciones débiles y aisladas.

El especialista recalcó que los pronósticos actuales no muestran un evento extremo: "No hay un diluvio".