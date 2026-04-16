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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Matías Sepúlveda sumó minutos en la victoria de Lanús ante Always Ready por Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del nacional obtuvo su primer triunfo en la copa.

Matías Sepúlveda sumó minutos en la victoria de Lanús ante Always Ready por Libertadores
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El equipo argentino Lanús, con el chileno Matías Sepúlveda en la recta final, derrotó por 1-0 a Always Ready por la segunda fecha de la Copa Libertadores, sumando sus primeros tres puntos en el torneo.

Los granates dominaron el encuentro y el único tanto del cotejo llegó a los 67' con la oportuna arremetida de Yoshan Valois en área chica, cazando el rebote que dejó el arquero Alain Baroja en un tiro libre.

Sepúlveda ingresó a los 81' en reemplazo de Lucas Besozzi. Poco después, los bolivianos lamentaron la expulsión de Luis Caicedo (88') por doble amarilla.

Con este resultado, Lanús igualó los tres puntos de Mirassol, que es escolta del Grupo G por el criterio de enfrentamiento directo tras el 1-0 ante los argentinos en el debut.

Liga Deportiva Universitaria de Quito, con Fernando Cornejo en sus filas, lidera con seis unidades, mientras Always Ready va último con dos derrotas.

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