Metro funcionará hasta más allá de la medianoche por partido de Universidad Católica y Boca Juniors

El encuentro entre Universidad Católica y Boca Juniors está programado para las 20:30 horas de este martes 7 de abril en el Claro Arena, en Las Condes, y marca el regreso de los "cruzados" al torneo continental tras cuatro años de ausencia.

Con miras a facilitar el traslado de quienes asistan, Metro de Santiago habilitó una extensión horaria especial en la Línea 1.

La estación de ingreso habilitada para el servicio extendido será Los Domínicos, mientras que las estaciones de salida corresponderán a Tobalaba y Baquedano.

Metro recomienda planificar el viaje con anticipación y cargar la tarjeta bip! antes del partido.