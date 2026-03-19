O'Higgins fue multado por culpa de sus hinchas en la Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó este jueves que multó a O'Higgins por infracciones por parte de sus hinchas presentadas en el partido de ida ante Bahía, por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Según lo informado por la entidad, el cuadro de Rancagua infringió el Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario. Por ende, el rector decidió multar a los celestes con un pago de 3 mil dólares (2.748.975 ClP)

El código disciplinario infrigido hace referencia al uso de aficionados de bengalas, fuegos artificiales o cualquier objeto pirotécnico en los estadios.

Además, la Conmebol advirtió a O'Higgins que "en caso de reiterarse cualquier

infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Disciplinario.

El Artículo 27 establece que, si un club o persona comete una falta similar a una ya sancionada anteriormente, se considera una circunstancia agravante, por lo que las sanciones serán más severas.

En ese encuentro, los rancaguinos derrotaron al conjunto carioca por 1-0. En la vuelta los brasileños vencieron por 2-1, pero el combinado de la ciudad histórica avanzó por penales a la tercera fase del certamen continental.

En el cotejo de vuelta, un hincha celeste fue detenido por la policia de Brasil por realizar gestos racistas.

En la siguiente etapa, O'Higgins no logró la clasificación a fase de grupos de Libertadores, tras caer 2-0 en la vuelta ante Tolima, lo que dejó el marcador global 2-1 en favor de los colombianos. Sin embargo, debido a que llegaron a esta instancia, el "Capo de Provincia" clasificó a la fase grupal de la Copa Sudamericana.