Paulo Díaz suplente: River venció sobre el final a Bragantino y sigue líder en la Sudamericana

River Plate, con Paulo Díaz en la banca todo el duelo, sufrió para derrotar a Bragantino por 1-0 en Brasil y mantener la punta del Grupo H en la Copa Sudamericana 2026.

Pese a la expulsión de Alix Vinicius en el conjunto local (59'), los argentinos tuvieron que esperar hasta el minuto 90+3' para anotar, gracias a un cabezazo de Lucas Martínez Quarta.

La agónica conquista terminó siendo crucial, pues Carabobo venció a Blooming por 2-0 y se mantuvo respirándole en la nuca a los "millonarios".

River llegó a los siete puntos, apenas uno por encima del elenco venezolano. Bragantino apareció tercero con tres unidades y Blooming cierra el grupo con un único punto.