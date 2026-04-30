Paulo Díaz suplente: River venció sobre el final a Bragantino y sigue líder en la Sudamericana
El gol decisivo del encuentro cayó en el tiempo agregado.
El gol decisivo del encuentro cayó en el tiempo agregado.
River Plate, con Paulo Díaz en la banca todo el duelo, sufrió para derrotar a Bragantino por 1-0 en Brasil y mantener la punta del Grupo H en la Copa Sudamericana 2026.
Pese a la expulsión de Alix Vinicius en el conjunto local (59'), los argentinos tuvieron que esperar hasta el minuto 90+3' para anotar, gracias a un cabezazo de Lucas Martínez Quarta.
La agónica conquista terminó siendo crucial, pues Carabobo venció a Blooming por 2-0 y se mantuvo respirándole en la nuca a los "millonarios".
River llegó a los siete puntos, apenas uno por encima del elenco venezolano. Bragantino apareció tercero con tres unidades y Blooming cierra el grupo con un único punto.