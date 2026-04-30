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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Paulo Díaz suplente: River venció sobre el final a Bragantino y sigue líder en la Sudamericana

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gol decisivo del encuentro cayó en el tiempo agregado.

Paulo Díaz suplente: River venció sobre el final a Bragantino y sigue líder en la Sudamericana
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River Plate, con Paulo Díaz en la banca todo el duelo, sufrió para derrotar a Bragantino por 1-0 en Brasil y mantener la punta del Grupo H en la Copa Sudamericana 2026.

Pese a la expulsión de Alix Vinicius en el conjunto local (59'), los argentinos tuvieron que esperar hasta el minuto 90+3' para anotar, gracias a un cabezazo de Lucas Martínez Quarta.

La agónica conquista terminó siendo crucial, pues Carabobo venció a Blooming por 2-0 y se mantuvo respirándole en la nuca a los "millonarios".

River llegó a los siete puntos, apenas uno por encima del elenco venezolano. Bragantino apareció tercero con tres unidades y Blooming cierra el grupo con un único punto.

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