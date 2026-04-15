Universidad Católica se llevó un épico triunfo en su visita a Cruzeiro por la Copa Libertadores

¡Triunfazo! Universidad Católica se reencontró con las alegrías en la Copa Libertadores después de llevarse un épico 1-2 en los descuentos durante su visita a Cruzeiro, consiguiendo así sus primeros tres puntos en la segunda fecha del Grupo D.

Para un elenco que apenas había festejado en dos ocasiones de sus 31 partidos en Brasil, la UC propuso un juego de igual a igual en el Mineirao desde el arranque y dejó atrás los fantasmas del debut con derrota ante Boca Juniors.

Tras un aviso de Fernando Zampedri (28'), que dio dos veces en el poste, la apertura de la cuenta llegó gracias a un certero cabezazo de Justo Giani (29'), quien silenció el reducto de Belo Horizonte.

En el complemento, los dirigidos por Artur Jorge adelantaron líneas y encontraron el premio en un penal. Clemente Montes derribó a Kaiki en el área y el capitán Matheus Pereira (60') no falló desde los doce pasos.

El empate envalentonó al "Raposa", que incluso estrelló un balón en el vertical (71') mientras Vicente Bernedo hacia lo posible por evitar la caída. Esto, le dio frutos cuando el duelo se diluía y Jimmy Martínez (90+3') apareció sorpresivamente en el área para conectar un disparo que venció a Matheus Cunha.

Rompiendo una sequía de años en tierras brasileñas y siendo el primer cuadro chileno en derribar a Cruzeiro, Universidad Católica se ubicó con 3 puntos en el segundo lugar del Grupo D, superando a su rival de turno y detrás de un Boca que suma 6 tras imponerse a Barcelona en Buenos Aires.

Ahora el foco de los pupilos de Daniel Garnero vuelve a la Liga de Primera, donde harán frente a Unión La Calera en el Claro Arena el 20 de abril para luego medirse en el Nacional ante Universidad de Chile el 25 del mencionado mes.