Caída de girocóptero dejó dos muertos en Puerto Aysén

Un girocóptero capotó al interior de un aeródromo en la comuna de Puerto Aysén (Región de Aysén), lo que causó la muerte de sus dos tripulantes.



De acuerdo con La Tercera, el accidente ocurrió en el aeródromo Cabo 1° Juan Román, cuyo personal contactó a Bomberos.

"Nos informaron que un helicóptero capotó dentro del recinto", dijo el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén, Cristian Meza. "Rápidamente llegaron las unidades del sector y se activó el (sistema) ABC, por lo que llegaron el SAMU y Carabineros simultáneamente", detalló.

"Cuando acudimos al lugar, nos encontramos que habían dos personas (un hombre y una mujer de 50 y 36 años, respectivamente) en el interior del helicóptero. Personal SAMU constató su fallecimiento", agregó Meza.

El voluntario precisó que la aeronave afectada tenía capacidad para dos ocupantes y un estanque con cerca de 90 litros de combustible, que se derramó y fue absorbido por el sector "barroso" donde ocurrió la caída.

Los antecedentes de lo sucedido fueron enviados al Ministerio Público, mientras que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) iniciará una investigación al respecto.