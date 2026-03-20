Vicepresidente de Nacional subestimó a los "piratas": Pedí un grupo con Coquimbo y se dio

Tras conocerse los rivales de Coquimbo Unido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Vicepresidente de Nacional de Uruguay, Flavio Perchman manifestó su conformidad por el grupo que le tocó a su equipo, ya que consideró a los "piratas" como club "accesible".

"Yo pedí a Universitario y Coquimbo en el grupo, y se dio. No estamos en una situación de subestimar a nadie, pero si me pedías armar un grupo para jugar la copa, mejor que esto, difícil", expresó el directivo del "Bolso" en diálogo con DSports Uruguay.

"Salvo Tolima, son dos viajes accesibles, porque Coquimbo juega en Santiago y Universitario en Lima. No nos tocó ningún brasileño, ningún argentino, algo que no pasaba hace mucho tiempo", añadió.

Por último, Perchman sostuvo que "sería un gran fracaso no pasar de ronda. Tenemos todos los elementos para seguir en la Libertadores".

El conjunto nortino formará parte del Grupo B, junto a Nacional, Universitario y Deportes Tolima.