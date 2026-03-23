[VIDEO] Alcaldesa captó la emoción de hinchas en el decisivo penal de Wanderers

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, se sumó a los festejos de Santiago Wanderers ayer domingo en el puerto y lo demostró en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

La jefa comunal captó la emoción que vivieron los fanáticos en el centro de Valparaíso y subió el registro generando múltiples comentarios.

"Desde Plaza Victoria lo gritamos. Grande Wanderers. Orgullo porteño", escribió Nieto.

Mira acá el registro