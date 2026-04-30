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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] El inglés Jesse Lingard anotó ante Peñarol su primer gol en la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El europeo se encargó de aumenta la cuenta a favor de Corinthians.

[VIDEO] El inglés Jesse Lingard anotó ante Peñarol su primer gol en la Copa Libertadores
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El delantero inglés Jesse Lingard anotó su primer gol en una Copa Libertadores, al marcar el segundo tanto en la victoria 2-0 de Corinthians frente a Peñarol en el Neo Química Arena, por la tercera fecha de la fase de grupos.

La primera cifra del encuentro fue marcado por Gustavo Henrique al minuto 11 del encuentro. Luego, a los 25', el exManchester United cerró el ataque iniciado tras el garrafal error de un defensa que perdió el balón en la salida.

Con este resultado, el elenco brasileño registra puntaje perfecto y lidera el Grupo E de la Copa Libertadores, mientras que el "Manya" marcha en el tercer lugar con tan solo una unidad.

- Mira el gol de Lingard:

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