[VIDEO] El noble gesto de Palermo con Coquimbo Unido tras la eliminación en Copa Libertadores

El técnico Martín Palermo protagonizó uno de los momentos más emotivos y destacados tras la dramática clasificación de Platense a los cuartos de final de la Copa Libertadores, dejando una destacable muestra de juego limpio y respeto hacia Coquimbo Unido.

Luego de una infartante definición que terminó 7-6 en los lanzamientos penales a favor del elenco "Calamar", el entrenador trasandino optó por no sumarse de inmediato a los eufóricos festejos de su plantel.

En su lugar, el "Titán" cruzó la cancha y se acercó directamente a los futbolistas del cuadro "pirata", quienes se encontraban visiblemente golpeados por la eliminación, para estrecharles la mano, consolarlos y reconocer el enorme esfuerzo brindado a lo largo de la serie.