[VIDEO] Final caliente: Santa Fe y Corinthians terminaron a los golpes en Libertadores

Un final caótico se vivió este martes en el Estadio El Campín de Bogotá, donde el duelo entre Independiente Santa Fe y Corinthians, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, terminó en una gresca generalizada que incluyó persecuciones, gritos y empujones sobre el terreno de juego.

La tensión estalló tras el pitazo final del árbitro, luego de que el compromiso terminara empatado 1-1. El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto "cardenal", que saboreaba su primera victoria en esta instancia hasta que, solo dos minutos antes del cierre, el cuadro brasileño logró la paridad definitiva.

Una vez finalizado el encuentro, las cámaras de la transmisión oficial captaron un fuerte cruce en el área visitante entre el arquero de Corinthians, Hugo de Souza Nogueira, y el delantero de Santa Fe, Nahuel Bustos.

La chispa encendió los ánimos de ambos planteles, y futbolistas suplentes e integrantes de los cuerpos técnicos saltaron a la cancha, y lo que comenzó como un intento de mediación, derivó en empujones y conatos de pelea que se extendieron por varios sectores del campo.

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