[VIDEO] Francisco González deslumbró con golazo de zurda ante Bahía en la Libertadores

El delantero Francisco González deslumbró este miércoles al anotar un golazo de zurda para el 1-0 parcial de O'Higgins sobre Bahía de Brasil, en apenas cuatro minutos del partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

González aguantó la marca y se sacó a dos rivales, se perfiló y remató con borde interno, enviando la pelota con un efecto tremendo, imposible de atajar para el arquero Ronaldo Strada.

Revisa el golazo de O'Higgins: