Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago21.8°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Francisco González deslumbró con golazo de zurda ante Bahía en la Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins tomó ventaja tempranera en El Teniente.

[VIDEO] Francisco González deslumbró con golazo de zurda ante Bahía en la Libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Francisco González deslumbró este miércoles al anotar un golazo de zurda para el 1-0 parcial de O'Higgins sobre Bahía de Brasil, en apenas cuatro minutos del partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

González aguantó la marca y se sacó a dos rivales, se perfiló y remató con borde interno, enviando la pelota con un efecto tremendo, imposible de atajar para el arquero Ronaldo Strada.

Revisa el golazo de O'Higgins:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada