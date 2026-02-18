Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
[VIDEO] Francisco González deslumbró con golazo de zurda ante Bahía en la Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
O'Higgins tomó ventaja tempranera en El Teniente.
El delantero Francisco González deslumbró este miércoles al anotar un golazo de zurda para el 1-0 parcial de O'Higgins sobre Bahía de Brasil, en apenas cuatro minutos del partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.
González aguantó la marca y se sacó a dos rivales, se perfiló y remató con borde interno, enviando la pelota con un efecto tremendo, imposible de atajar para el arquero Ronaldo Strada.
Revisa el golazo de O'Higgins: