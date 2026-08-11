[VIDEO] Intratable: Zampedri encendió la ilusión de la UC con el gol del empate ante Estudiantes
El capitán de los Cruzados remató desde fuera del área y con un desvío superó a Fernando Muslera.
El capitán de los Cruzados remató desde fuera del área y con un desvío superó a Fernando Muslera.
Fernando Zampedri consiguió el empate parcial 1-1 para Universidad Católica ante Estudiantes de La Plata en Argentina, en la ida de octavos de la Copa Libertadores, con un disparo desde fuera del área y un poco de fortuna.
El "Toro", capitán y goleador histórico de los Cruzados, aprovechó su oportunidad y soltó un remate desde fuera del área, pero se desvió en Santiago Núñez y la pelota tomó un efecto que terminó por sorprender al arquero uruguayo Fernando Muslera.
Con esta anotación, Zampedri llegó a cuatro goles en esta edición de la Copa Libertadores.
Revisa el golazo de Zampedri para la UC ante Estudiantes: