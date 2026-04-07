[VIDEO] La pelea que abrió el partido de la UC y Boca en la Libertadores

El debut por Copa Libertadores de Universidad Católica y Boca Juniors tuvo un inicio caliente en el Claro Arena, pues ambos planteles se enfrascaron en una gran trifulca cuando recién amanecía el partido.

Al minuto 7, Fernando Zampedri discutió con Leandro Paredes tras una falta a Justo Giani. Sin embargo, todo estalló con un empujón del capitán "cruzado" a Adam Bareiro, quien se había acercado a recriminarle su actitud.

Los empellones y manotazos no se hicieron esperar, sumándose hasta los suplentes aprovechando que la situación ocurrió sobre la banda. Finalmente, Zampedri y Paredes se ganaron tarjeta amarilla.

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