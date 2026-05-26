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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Nacional quedó con 10 ante Coquimbo por durísima falta de Viera contra Salinas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El árbitro le mostró la roja directa al uruguayo tras revisar el VAR.

[VIDEO] Nacional quedó con 10 ante Coquimbo por durísima falta de Viera contra Salinas
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Nacional quedó con 10 jugadores en el partido contra Coquimbo Unido en Montevideo, por una durísima falta del defensa Tomás Viera sobre Francisco Salinas en el primer tiempo.

Viera se barrió con fuerza desmedida y derribó al jugador aurinegro, y el árbitro argentino Maximiliano Ramírez, tras revisar el VAR, le mostró la roja directa al zaguero charrúa. 

Revisa la dura falta de Tomás Viera contra Salinas: 

 

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