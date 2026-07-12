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Tópicos: País | Policial | Homicidios

San Bernardo: Ataque a disparos desde auto en movimiento dejó dos fallecidos

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las víctimas fatales son un hombre de 40 años y un joven de 19, quienes murieron en el Hospital El Pino.

Vecinos alertaron que el vehículo involucrado en el crimen fue incendiado en el mismo sitio del suceso.

San Bernardo: Ataque a disparos desde auto en movimiento dejó dos fallecidos
 Bryan Gálvez - Cooperativa

Carabineros y el ECOH de la Fiscalía realizan las primeras diligencias del caso.

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Un hombre de 40 años y un joven de 19 murieron la tarde de este domingo, tras resultar gravemente heridos en un ataque a disparos en la vía pública, en el límite de las comunas de San Bernardo y El Bosque.

En primera instancia, se dio cuenta del crimen después de que las víctimas ingresaran -acompañados por familiares- al Hospital El Pino donde, pese a los esfuerzos médicos, ambos perdieron la vida.

Minutos más tarde, Carabineros fue alertado del hallazgo de un automóvil en llamas en Avenida Lo Blanco con Volcán Peteroa, punto en el que testigos dicen haber presenciado una ráfaga de disparos desde ese vehículo en movimiento.

Según los primeros antecedentes, uno de los hombres fue baleado al salir de su domicilio para fumar un cigarro, mientras que los familiares del segundo se enteraron de que fue herido tras escuchar los gritos de vecinos.

Una testigo del tiroteo entregó su versión a Cooperativa: "Veníamos llegando con mi marido en el vehículo y tuvimos que arrancar. No se sabía de dónde venían los disparos y ya estaban quemando el auto".

"Es primera vez que algo así pasa aquí... La feria se pone acá los jueves y los domingos, y gracias a dios ya se había levantado porque si no, hubiese sido algo peor", relevó la mujer.

Carabineros mantiene aislado el sitio del suceso para facilitar las labores del personal especializado, bajo la supervisión del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, trabajo que contempla pericias al vehículo incendiado.

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