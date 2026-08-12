[VIDEO] ¡Notable! Diego Sánchez salvó a Coquimbo con doble atajada en un penal de Platense

El arquero Diego Sánchez se lució este miércoles con una doble atajada en un penal de Platense, evitando que los argentinos anotaran el segundo gol a Coquimbo Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras una falta que fue revisada en el VAR, Guido Mainero tomó la responsabilidad frente al punto de cal y disparó con fuerza, pero el "Mono" Sánchez reaccionó de gran manera y se lanzó para desviar el disparo.

Sin embargo, en el rebote, apareció el uruguayo Nicolás López y remató, pero Sánchez puso el cuerpo y recibió el impacto, salvando otra vez el pórtico de los aurinegros.

Revisa la doble atajada de Diego Sánchez ante Platense: