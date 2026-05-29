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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] "Oh, son una vergüenza": Hinchas de la UC le dedicaron cántico a una silente barra de Boca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Hasta un par de periodistas se sumó a los cánticos desde el estudio del programa Picado TV.

[VIDEO]
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Varios son los registros que circulan por internet con motivo del imponente triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors en Copa Libertadores y uno de ellos pone de manifiesto el aliento de la barra cruzada a lo largo del duelo que terminó 0-1 a favor del equipo chileno.

En el video, surgido en el programa de Youtube Picado TV, se escucha como la hinchada del elenco estudiantil se hace sentir ante una Bombonera prácticamente silente.

"Oh, son una vergüenza son locales y no alientan", gritaba la parcialidad cruzada, exultante por el triunfo y la consecuente clasificación a octavos de final.

Mira acá el video

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