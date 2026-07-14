Vodanovic: Eliminar contribuciones es un capricho ideológico del Gobierno

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó en Cooperativa la exención del pago de contribuciones contemplada en el Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno de José Antonio Kast, cuya votación se realizará este miércoles en el Senado.

El jefe comunal criticó en Lo que Queda del Día que el Ejecutivo rechazara la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) por un "capricho ideológico": "Es una medida que beneficia a menos del 1% de la población que tiene una buena situación económica y perjudica a todo el resto de la ciudad que requiere estos recursos para poder financiar servicios básicos, y no tiene ningún tipo de impacto ni en crecimiento económico ni en generación de empleo, que son los dos grandes objetivos de esta reforma".

"La situación actual de los municipios es que tenemos presupuestos que son ínfimos para la real necesidad que tienen nuestras comunas y que además son absolutamente desiguales entre comunas. Lo que nos propone el Gobierno en términos generales, más que mejorar la situación de los municipios, es eliminar la principal fuente de recaudación, que son sus impuestos territoriales o conocidas como las contribuciones", explicó.

En cuanto a las fórmulas propuestas por el Ejecutivo para inyectar recursos al mundo municipal, Vodanovic planteó que "hay muchas formas razonables, pero lo que no me parece correcto es eliminar una fuente de financiamiento que es progresiva, justa y bastante razonable y trasladarle incertidumbre a presupuestos municipales que requieren certezas para poder prestar servicios básicos".

"Yo no puedo tener dudas si el próximo año le puedo recoger la basura o no a mis vecinos, si puedo pagar o no el alumbrado público. Esperaría que el Gobierno se abra a la evidencia técnica y a la búsqueda de acuerdos y no insista en un capricho ideológico o en una promesa de campaña que puede sonar muy bien en los titulares, pero debe ser la medida más regresiva del retorno a la democracia", aseveró.