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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Wilmar Roldán dirigirá el duelo entre Boca y Universidad Católica por la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El juez colombiano fue designado para el partido decisivo que se jugará este jueves en La Bombonera.

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Wilmar Roldán dirigirá el duelo entre Boca y Universidad Católica por la Libertadores

El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue designado por Conmebol para dirigir el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica, válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, que se disputará este jueves desde las 20:30 horas en La Bombonera.

La designación de Roldán generó comentarios en Argentina por sus antecedentes recientes con Boca Juniors. El juez estuvo a cargo de la final de la Copa Libertadores 2023, en la que Fluminense derrotó al cuadro xeneize en el Maracaná, y también dirigió el duelo de Copa Sudamericana 2024 en el que expulsó a Luis Advíncula a los 9 segundos de partido.

El encuentro tendrá alta importancia deportiva, ya que Universidad Católica lidera el Grupo D con 10 puntos, seguida por Cruzeiro con 8, Boca Juniors con 7 y Barcelona de Ecuador con 3. Al equipo chileno le basta un empate para avanzar, mientras que Boca necesita ganar para asegurar su clasificación.

El equipo arbitral será íntegramente colombiano: Wilmar Roldán será el juez central, acompañado por Alexander Guzmán como asistente 1, Cristian Aguirre como asistente 2, Carlos Ortega como cuarto árbitro, David Rodríguez en el VAR y Jhon León como AVAR.

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