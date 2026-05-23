Wilmar Roldán dirigirá el duelo entre Boca y Universidad Católica por la Libertadores
El juez colombiano fue designado para el partido decisivo que se jugará este jueves en La Bombonera.
El juez colombiano fue designado para el partido decisivo que se jugará este jueves en La Bombonera.
El árbitro colombiano Wilmar Roldán fue designado por Conmebol para dirigir el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica, válido por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, que se disputará este jueves desde las 20:30 horas en La Bombonera.
La designación de Roldán generó comentarios en Argentina por sus antecedentes recientes con Boca Juniors. El juez estuvo a cargo de la final de la Copa Libertadores 2023, en la que Fluminense derrotó al cuadro xeneize en el Maracaná, y también dirigió el duelo de Copa Sudamericana 2024 en el que expulsó a Luis Advíncula a los 9 segundos de partido.
El encuentro tendrá alta importancia deportiva, ya que Universidad Católica lidera el Grupo D con 10 puntos, seguida por Cruzeiro con 8, Boca Juniors con 7 y Barcelona de Ecuador con 3. Al equipo chileno le basta un empate para avanzar, mientras que Boca necesita ganar para asegurar su clasificación.
El equipo arbitral será íntegramente colombiano: Wilmar Roldán será el juez central, acompañado por Alexander Guzmán como asistente 1, Cristian Aguirre como asistente 2, Carlos Ortega como cuarto árbitro, David Rodríguez en el VAR y Jhon León como AVAR.