Celebra Lucas Cepeda: Elche evitó el descenso con un empate en la última fecha

En la crucial jornada final de la liga española 2025/2026, Elche mantuvo la categoría gracias a un 1-1 en su "mata mata" con Girona; rival directo que terminó descendiendo.

Los ilicitanos, que tuvieron a Lucas Cepeda fuera de la citación, comenzaron ganando con la anotación de Alvaro Rodríguez al minuto 38.

Sin embargo, los locales igualaron en el inicio del segundo tiempo gracias a Arnau Martínez (47'), lo que abrió un infartante escenario para el resto del complemento.

Girona metió constantes balonazos al área forastera; especialmente en los últimos suspiros. La tensión era total e incluso el arquero Paulo Gazzaniga subió a cabecear, pero los centrales y el arquero Matías Dituro repelieron cada envío catalán.

Con el pitazo final se selló la historia: Elche celebró la permanencia y Girona volvió a Segunda División luego de cuatro temporadas seguidas en la máxima categoría de España.

Elche terminó 15° con 43 unidades, mientras Girona remató penúltimo con 41, uno menos que el también descendido Mallorca. Real Oviedo, con varias fechas de anticipación, cayó como colista con apenas 29 puntos.