Celebra Lucas Cepeda: Elche evitó el descenso con un empate en la última fecha
La escuadra del chileno resistió el sufrido resultado en su "final" para seguir en Primera División.
La escuadra del chileno resistió el sufrido resultado en su "final" para seguir en Primera División.
En la crucial jornada final de la liga española 2025/2026, Elche mantuvo la categoría gracias a un 1-1 en su "mata mata" con Girona; rival directo que terminó descendiendo.
Los ilicitanos, que tuvieron a Lucas Cepeda fuera de la citación, comenzaron ganando con la anotación de Alvaro Rodríguez al minuto 38.
Sin embargo, los locales igualaron en el inicio del segundo tiempo gracias a Arnau Martínez (47'), lo que abrió un infartante escenario para el resto del complemento.
Girona metió constantes balonazos al área forastera; especialmente en los últimos suspiros. La tensión era total e incluso el arquero Paulo Gazzaniga subió a cabecear, pero los centrales y el arquero Matías Dituro repelieron cada envío catalán.
Con el pitazo final se selló la historia: Elche celebró la permanencia y Girona volvió a Segunda División luego de cuatro temporadas seguidas en la máxima categoría de España.
Elche terminó 15° con 43 unidades, mientras Girona remató penúltimo con 41, uno menos que el también descendido Mallorca. Real Oviedo, con varias fechas de anticipación, cayó como colista con apenas 29 puntos.
Revisa la tabla de posiciones de LaLiga
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|FC Barcelona
|38
|94
|+59
|Champions
|2
|Real Madrid
|38
|86
|+42
|Champions
|3
|Villarreal CF
|37
|69
|+22
|Champions
|4
|Atlético de Madrid
|37
|69
|+22
|Champions
|5
|Real Betis
|38
|60
|+11
|Champions
|6
|Celta
|38
|54
|+5
|Europa League
|7
|Getafe CF
|38
|51
|-6
|Conference
|8
|Rayo Vallecano
|38
|50
|-3
|-
|9
|Valencia CF
|38
|49
|-9
|-
|10
|Real Sociedad
|38
|46
|-2
|-
|11
|RCD Espanyol de Barcelona
|38
|46
|-12
|-
|12
|Athletic Club
|38
|45
|-15
|-
|13
|Sevilla FC
|38
|43
|-14
|-
|14
|Deportivo Alavés
|38
|43
|-12
|-
|15
|Elche CF
|38
|43
|-8
|-
|16
|Levante UD
|38
|42
|-14
|-
|17
|CA Osasuna
|38
|42
|-6
|-
|18
|RCD Mallorca
|38
|42
|-10
|Descenso
|19
|Girona FC
|38
|41
|-16
|Descenso
|20
|Real Oviedo
|38
|29
|-34
|Descenso