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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Celebra Lucas Cepeda: Elche evitó el descenso con un empate en la última fecha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La escuadra del chileno resistió el sufrido resultado en su "final" para seguir en Primera División.

Celebra Lucas Cepeda: Elche evitó el descenso con un empate en la última fecha
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En la crucial jornada final de la liga española 2025/2026, Elche mantuvo la categoría gracias a un 1-1 en su "mata mata" con Girona; rival directo que terminó descendiendo.

Los ilicitanos, que tuvieron a Lucas Cepeda fuera de la citación, comenzaron ganando con la anotación de Alvaro Rodríguez al minuto 38.

Sin embargo, los locales igualaron en el inicio del segundo tiempo gracias a Arnau Martínez (47'), lo que abrió un infartante escenario para el resto del complemento.

Girona metió constantes balonazos al área forastera; especialmente en los últimos suspiros. La tensión era total e incluso el arquero Paulo Gazzaniga subió a cabecear, pero los centrales y el arquero Matías Dituro repelieron cada envío catalán.

Con el pitazo final se selló la historia: Elche celebró la permanencia y Girona volvió a Segunda División luego de cuatro temporadas seguidas en la máxima categoría de España.

Elche terminó 15° con 43 unidades, mientras Girona remató penúltimo con 41, uno menos que el también descendido Mallorca. Real Oviedo, con varias fechas de anticipación, cayó como colista con apenas 29 puntos.

Revisa la tabla de posiciones de LaLiga

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 FC Barcelona 38 94 +59 Champions
2 Real Madrid 38 86 +42 Champions
3 Villarreal CF 37 69 +22 Champions
4 Atlético de Madrid 37 69 +22 Champions
5 Real Betis 38 60 +11 Champions
6 Celta 38 54 +5 Europa League
7 Getafe CF 38 51 -6 Conference
8 Rayo Vallecano 38 50 -3 -
9 Valencia CF 38 49 -9 -
10 Real Sociedad 38 46 -2 -
11 RCD Espanyol de Barcelona 38 46 -12 -
12 Athletic Club 38 45 -15 -
13 Sevilla FC 38 43 -14 -
14 Deportivo Alavés 38 43 -12 -
15 Elche CF 38 43 -8 -
16 Levante UD 38 42 -14 -
17 CA Osasuna 38 42 -6 -
18 RCD Mallorca 38 42 -10 Descenso
19 Girona FC 38 41 -16 Descenso
20 Real Oviedo 38 29 -34 Descenso
Pts: puntos | PJ: partidos jugados | Dif: diferencia de gol.

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