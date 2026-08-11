Zampedri y su ausencia para vuelta con Estudiantes: Es lamentable, pero confiamos en el equipo

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, valoró el empate ante Estudiantes de La Plata en la ida de octavos de final en la Copa Libertadores, pero también lamentó su ausencia para la revancha, por acumulación de tarjetas amarillas, aunque manifestó su confianza en sus compañeros.

"Sabíamos de los jugadores que podían quedar suspendidos. Lamentablemente me toca a mí, pero confiamos en el equipo. Vamos a descansar y el jueves empezar a mirar este partido, preparar la vuelta y ojala que salga bien para nosotros", comentó el goleador en la zona mixta.

Respecto al rival, Zampedri enfatizó que "Estudiantes es un equipo copero, han ganado hartas veces este torneo, se siente cómodo en su cancha y con su gente, tiene buen equipo y jugadores. Nosotros hicimos nuestro partido, cerramos espacios, y nos manejaron la pelota, pero conseguimos el empate en el segundo tiempo".

También reflexionó sobre su gol, y destacó su propia "convicción", señalando que sabía que tenía que buscarlo las veces que fuera necesario.

Finalmente, abordó la situación de Estudiantes, que debe jugar el clásico ante Gimnasia el fin de semana, mientras que los Cruzados tendrán descanso en la liga nacional.

"Ellos tienen un partido importante el fin de semana, un clásico es difícil de jugarlo. Nosotros nos enfocamos en el martes, descansar, como enfrentar a este rival y ser fuertes de local", sentenció.

La revancha entre la UC y Estudiantes será el martes 18 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Claro Arena y la podrás seguir en nuestras plataformas.