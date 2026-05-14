Arquero sub 17 de Angola se viralizó por su apariencia física

El arquero de la selección sub 17 de Angola, Gelson Dala, fue figura este jueves en el empate sin goles de su equipo ante Malí en el marco de la Copa Africana de la categoría, lo que le valió ser elegido mejor jugador del partido.

Pero más allá de su gran actuación, la imagen de Dala recibiendo el premio correspondiente se viralizó por su aspecto físico, dado que representa mucho más edad de la que oficialmente tiene.

Por supuesto, los cibernautas no dejaron pasar la foto y bromearon con la edad del portero, haciendo eco de pasadas polémicas en torno a la edad de los futbolistas africanos.