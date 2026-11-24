A través de un escueto comunicado, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que finalmente dio a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025.

Tanto la Junta Disciplinaria como la de Apelaciones del organismo continental habían dado a Marruecos como ganador, tras el polémico retiro de la cancha de Senegal en la final, que terminó ganando tras volver al terreno de juego y anotar.

La CAF se limitó a indicar que "respeta el laudo del TAS y tomará todas las medidas necesarias para implementarlo".

Por otro lado, la Federación Senegalesa de Fútbol expresó su "profunda satisfacción" tras el fallo del TAS, que "reafirma ante todo el triunfo la imparcialidad deportiva y recuerda un principio fundamental: la verdad de un partido se establece exclusivamente en el terreno de juego".

"El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha hecho justicia al deporte. Deseo reafirmar con firmeza los lazos de fraternidad que nos unen a la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) y al pueblo marroquí", indicó el presidente de la Federación, Abdoulaye Fall.