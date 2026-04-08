Arquero de Olimpia acusó falta de agua en el camarín tras vencer a Audax en La Florida

Olimpia derrotó a domicilio a Audax Italiano por la primera fecha de la Copa Sudamericana, pero una vez terminado el partido desde el conjunto paraguayo evidenciaron una total falta de suministro de agua en el camarín visitante del Estadio Bicentenario de La Florida.

"No había agua, pero bueno, son cosas que pasan a veces", señaló el arquero titular Gastón Olveira ante la prensa en la zona mixta.

Aunque se tomó la situación con humor, aclaró que no se trató de un corte repentino de agua, sino que en realidad "no hubo nunca"; situación que puede traer complicaciones administrativas paraa Audax.

En cuanto al partido, el golero señaló que su equipo "hizo un gran partido. Es importante empezar ganando en este tipo de competencias. Feliz porque los muchachos hicieron un gran trabajo".

Olveira también destacó a su DT Pablo "Vitamina" Sánchez, con un amplio pasado en el fútbol chileno y otrora técnico de los itálicos: "Es importante no solo hoy, también para lo que ha sido el torneo local. Viene imponiendo su juego, los muchachos vienen agarrando muy bien la idea y eso se está viendo reflejado en el resultado".