Boca de Palacios y Alarcón enfrenta a Vasco en las semis de ida por la Copa Sudamericana

Después de eliminar a Sao Paulo en cuartos, Boca Juniors de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón vuelve a citarse con un brasileño en semis de la Copa Sudamericana al recibir a Vasco da Gama por la ida en La Bombonera.

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Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama. Primer tiempo. La Bombonera.

0-1: 25' Adson (VAS)

Formaciones: Boca Juniors vs. Vasco da Gama Boca Juniors (DT: Rodolfo Arruabarrena) 4-3-3 1 Á. Montero 17 L. Lozano 2 L. Lollo 42 F. Herrera 3 L. Blanco [C] 25 S. Ascacíbar 15 W. Alarcón 18 M. Delgado 19 L. Flores 30 E. Valencia 7 C. Palacios Vasco da Gama (DT: Pedro Emanuel) 4-1-4-1 19 B. Duarte 28 Adson 22 A. Lescano 23 T. Mendes [C] 11 A. Gómez 5 S. Sosa 96 P. Henrique 4 A. Saldivia 30 R. Renan 66 Cuiabano 1 L. Jardim