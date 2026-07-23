Bolívar aprovechó la localía y tomó ventaja ante Gremio en los play-offs de la Sudamericana
La revancha será la próxima semana en Porto Alegre.
La revancha será la próxima semana en Porto Alegre.
Bolívar aprovechó la localía en el "Hernando Siles" de La Paz y tomó ventaja ante Gremio en los play-offs de la Copa Sudamericana, al ganar por 3-2 este jueves en el duelo de ida.
En un intenso primer tiempo, los bolivianos se pusieron dos veces arriba en el marcador, con los goles de Martín Cauteruccio (2') y Robson Matheus (18'), pero Gremio logró equiparar las tablas gracias a Villasanti (16') y Tete (23').
Finalmente, en la segunda parte, Dairon Asprilla fue el encargado de firmar el 3-2 definitivo para Bolívar.
La revancha entre Bolívar y Gremio se jugará la próxima semana en Porto Alegre y el ganador enfrentará a Sao Paulo en octavos de final.