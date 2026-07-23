Bolívar aprovechó la localía y tomó ventaja ante Gremio en los play-offs de la Sudamericana

Bolívar aprovechó la localía en el "Hernando Siles" de La Paz y tomó ventaja ante Gremio en los play-offs de la Copa Sudamericana, al ganar por 3-2 este jueves en el duelo de ida.

En un intenso primer tiempo, los bolivianos se pusieron dos veces arriba en el marcador, con los goles de Martín Cauteruccio (2') y Robson Matheus (18'), pero Gremio logró equiparar las tablas gracias a Villasanti (16') y Tete (23').

Finalmente, en la segunda parte, Dairon Asprilla fue el encargado de firmar el 3-2 definitivo para Bolívar.

La revancha entre Bolívar y Gremio se jugará la próxima semana en Porto Alegre y el ganador enfrentará a Sao Paulo en octavos de final.