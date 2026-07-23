Alexis desmintió acercamientos con la U: "Si vuelvo a Chile no sería ahora"

Alexis Sánchez, histórico bicampeón de América con La Roja y actualmente sin equipo tras su salida de Sevilla, desmintió acercamientos con Universidad de Chile, y afirmó que aún no es el momento para volver al país.

En primera instancia, el medio Redgol hizo una publicación en Instagram donde informaba sobre la posibilidad de un fichaje de Alexis en la U; y Alexis respondió.

"De dónde sale toda esa información falsa, yo no he tenido ningún contacto con nadie. Déjenme tranquilo en casa, relax. Si volviera a Chile no sería ahora", escribió Alexis, en un posteo que después borró.

Misma situación ocurrió en otra publicación: El streamer Mandreva, en un video, aseguró que la llegada de Alexis es para tapar los problemas que vive Azul Azul; y Sánchez respondió con más fuerza.

"No sé quién eres amigo, pero de dónde sale toda esa información falsa. Yo no he tenido ningún contacto con nadie. Déjenme tranquilo, no estoy en ningún circo. Si volviera a Chile no sería ahora. Gracias", aseveró Sánchez.

Esta respuesta también fue borrada por "Maravilla", aunque los pantallazos fueron viralizados en redes sociales.