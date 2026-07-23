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Tópicos: Magazine | Personajes

Pedro Pascal recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor será el tercer chileno en estar en la popular atracción turística.

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El actor Pedro Pascal será uno de los famosos que recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2027.

El comité a cargo de la popular atracción turística reveló los nombres de los artistas que se integrarán a este paseo que comprende varias calles del barrio de Hollywood en Los Angeles.

Pascal ingresará en la categoría de televisión junto a otras figuras como David Alan Grier, Lisa Kudrow, Bill Lawrence, Adam Scott, Jeff Probst, Keke Palmer y Raven-Symoné.

Cheech & Chong, Idris Elba, Sam Elliott, Elle Fanning, Dakota Fanning, Kate Hudson, Delroy Lindo, Sam Rockwell, Ted Sarandos, Karol G, David Guetta, The Ramones, Grandmaster Flash, Marc Shaiman, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park y Lil Wayne también serán homenajeados.

El tercer chileno

Este hito en la carrera de Pascal también lo convierte en el tercer personaje de origen chileno en estar en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Anteriormente lo lograron Don Francisco en 2001 por su aporte a la televisión con "Sábado Gigante" y el cantante Lucho Gatica en 2008 por sus destacado legado musical.

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