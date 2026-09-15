Bus de Boca Juniors fue apedreado antes del partido con Sao Paulo en Morumbí

El bus que trasladaba al plantel de Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, fue apedreado antes de la llegada al Estadio Morumbí, para la revancha contra Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Según informó la prensa trasandina, el recibimiento del vehículo en el estadio fue hostil por parte de la hinchada local, con varios barristas que lanzaron piedras al bus.

Por suerte, los vidrios del bus aguantaron los impactos y el equipo pudo llegar en buenas condiciones, sin heridos, al recinto.

La revancha entre Boca y Sao Paulo arrancará a las 21:30 horas (00:30 GMT).