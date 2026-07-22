Buses con hinchas de Tigre fueron emboscados y baleados tras partido ante Nacional en Uruguay

Un grave hecho de violencia se registró en Montevideo tras el encuentro en que Tigre venció por 0-3 a Nacional por la Copa Sudamericana luego de que la caravana de 15 buses que transportaba a los hinchas del "Matador" de regreso a Buenos Aires sufriera una emboscada que dejó, al menos, un herido de bala.

De acuerdo con la información publicada por el diario uruguayo El País, el ataque ocurrió en la intersección de la Ruta 1 y la Avenida Cibils, luego de que la comitiva de vehículos abandonara el Gran Parque Central y enfilara rumbo a la localidad de Colonia para abordar el transbordo.

Testigos del incidente reportaron haber escuchado ráfagas de disparos. Según las primeras pericias, el bus que lideraba la caravana recibió al menos 10 impactos de bala.

A raíz del ataque, uno de los hinchas resultó herido y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial local. El presidente de Tigre, Martín Suárez, se trasladó hasta el hospital para acompañar al afectado, quien se encuentra internado en estado estable.