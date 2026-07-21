Ofrecen fotos con jugadores y trofeos: Coquimbo hará jornada solidaria para afectados por temporal

Coquimbo Unido organizó una jornada solidaria para los afectados por el sistema frontal que golpeó a gran parte del territorio chileno, ofreciendo fotos con jugadores del cuadro pirata y también con los trofeos de la Liga de Primera y la Supercopa.

El actual monarca del balompié nacional invitó a sus fanáticos al evento, que será este miércoles en el Complejo Deportivo las Rosas, en el que aceptarán aportes como artículos de aseo y limpieza, además de alimentos no perecibles.

"Te invitamos a ser parte de esta jornada solidaria en el Complejo Deportivo Las Rosas, donde podrás compartir junto a nuestros jugadores, tomarte fotografías con las copas y, lo más importante, aportar a la campaña en beneficio de las familias afectadas por la catástrofe en nuestra región", señaló el club mediante redes sociales.