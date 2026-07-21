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Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Ofrecen fotos con jugadores y trofeos: Coquimbo hará jornada solidaria para afectados por temporal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro pirata se sumará a las labores de ayuda este miércoles.

Ofrecen fotos con jugadores y trofeos: Coquimbo hará jornada solidaria para afectados por temporal
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Coquimbo Unido organizó una jornada solidaria para los afectados por el sistema frontal que golpeó a gran parte del territorio chileno, ofreciendo fotos con jugadores del cuadro pirata y también con los trofeos de la Liga de Primera y la Supercopa.

El actual monarca del balompié nacional invitó a sus fanáticos al evento, que será este miércoles en el Complejo Deportivo las Rosas, en el que aceptarán aportes como artículos de aseo y limpieza, además de alimentos no perecibles.

"Te invitamos a ser parte de esta jornada solidaria en el Complejo Deportivo Las Rosas, donde podrás compartir junto a nuestros jugadores, tomarte fotografías con las copas y, lo más importante, aportar a la campaña en beneficio de las familias afectadas por la catástrofe en nuestra región", señaló el club mediante redes sociales.

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