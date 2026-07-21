Mara Sedini: "Mi autocrítica es que no fui auténtica, me dejé amarrar y presionar por personas del Gobierno"

En su primera entrevista televisiva tras dejar el gabinete de José Antonio Kast —en el que se desempeñó como ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) entre el 11 de marzo y el 19 de mayo—, Mara Sedini abordó este lunes las razones de su abrupta salida del Ejecutivo, acusando un paulatino "sabotaje" interno, descalificaciones por parte de un alto funcionario de La Moneda y un intento deliberado por coartar su estilo comunicacional.

En el programa "Sin Filtros", la periodista, actriz y cantante descartó que su remoción haya respondido a una falta de preparación para el cargo, asegurando que llegó al gabinete por mérito propio tras su desempeño durante la campaña presidencial.

"Estaba absolutamente preparada para este cargo. Soy una mujer políticamente muy preparada: soy periodista, tengo un magíster en comunicación política, he estado en el ruedo de la política hace mucho tiempo, y el cargo me lo gané en un proceso (...) Llegué por mérito propio, no porque me puso un partido, no porque tenía conexiones políticas ni familia política", afirmó la exsecretaria de Estado.

Al ser consultada sobre sus autocríticas, Sedini dijo que su mayor error fue no mantenerse fiel a su impronta personal y ceder ante las exigencias de un círculo de poder en La Moneda.

"Mi primera y gran autocrítica es que no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas dentro del Gobierno (...) Una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó, estábamos teniendo una conversación donde yo estaba hablando muy apasionada sobre un tema, y me dice: 'Eso es lo que no te puede pasar. Así es como no puedes ser. Este es el Gobierno de los fomes: nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome'. Lo quedo mirando y le digo: 'Bueno, entonces ¿por qué me llamaron? Esa no soy yo'. Y me dice: 'Eres actriz: actúa'", relató la exvocera.

"Me amarraron de manos en un cargo que estoy segura que era para mí, pero siendo yo, y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío: a no contestar. Soy muy frontal, siempre me comprometí a hablar con la verdad, a no contestar, a no interpelar, a no meterme en problemas, a darme vueltas, y eso efectivamente te hace cometer errores. Si a ti te ponen a jugar en una función que no es cómoda para ti, es evidente que no vas a funcionar", fustigó.

Tensiones por el "bencinazo"

En el marco de la contingencia económica producida a inicios de la Administración —marcada por el alza de los combustibles tras los ajustes al Mepco—, Sedini aseguró que advirtió personalmente al Presidente Kast y al gabinete sobre los riesgos comunicacionales que implicaba cruzar esa medida con la agenda impositiva del Ejecutivo.

"Yo expresé en el Comité Político (...) Dije: 'El alza del precio de los combustibles va a hacer que la oposición diga que le estamos subiendo el precio de la bencina y el costo de la vida a todos los chilenos y le estamos bajando los impuestos a los ricos en el proyecto de reconstrucción'. Dije: acá hay una alarma (...) y necesitamos hacer un plan comunicacional de contingencia", recordó.

Sin embargo, aseveró que sus planteamientos técnicos no fueron bien recibidos por los asesores del entorno presidencial, desencadenando descalificaciones de carácter privado que le fueron transmitidas de forma indirecta.

"Lamentablemente, la misma persona de 'el Gobierno de los fomes', que decía que yo tenía que actuar fome, dijo: 'Díganle a esta niñita que no hable más y no hable tantas huevás'. Esa fue la palabra", reveló Sedini.

Pese a las insistentes preguntas sobre la identidad del personero involucrado, la exautoridad declinó dar nombres de manera explícita, aunque dirigió la responsabilidad hacia la estructura asesora que opera de forma paralela al gabinete ministerial.

"A mí no me interesa apuntar nombres. No vengo a eso (...) Muchas veces pueden estar detrás (de la primera línea del Gobierno), pero no necesariamente son invisibles (...) Creo que cada uno puede sacar sus conclusiones, pero es una persona muy importante", sentenció.