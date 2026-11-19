Boca Juniors, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón entre sus integrantes, llegó a Barranquilla, Colombia, para afrontar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, programada para este sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez".

El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena aterrizó durante la noche del miércoles en suelo colombiano, acompañado por el presidente Juan Román Riquelme y con una delegación de 33 futbolistas, aunque el reglamento de la Conmebol permite inscribir solamente 23 jugadores para el compromiso decisivo.

La presencia de Palacios y Alarcón representa una nueva oportunidad para los nacionales de cerrar la temporada con una conquista internacional, después de un año de escasa participación. Ambos jugadores fueron ratificados en la convocatoria, aunque los dos aparecen inicialmente como alternativas para ingresar durante el encuentro.

El equipo argentino permanecerá concentrado en el sector de Alto Prado, en Barranquilla, y realizará sus entrenamientos en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol. Boca buscará poner término a una sequía de 18 años sin títulos internacionales, mientras que Arruabarrena mantiene una duda entre Alan Velasco y Leonel Flores para completar su formación titular.