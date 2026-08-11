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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Con Palacios en la banca: Boca remontó ante Recoleta y se acercó a cuartos en la Sudamericana

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro argentino tomó ventaja en la ida de octavos.

Los paraguayos terminaron con nueve jugadores.

Con Palacios en la banca: Boca remontó ante Recoleta y se acercó a cuartos en la Sudamericana
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Boca Juniors, con el chileno Carlos Palacios en la banca y sin Williams Alarcón en la citación, remontó para vencer por 3-1 a Recoleta de Paraguay este martes, en el estadio "Tomás Adolfo Ducó", en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro xeneize, que jugó de local en la cancha de Huracán debido a los trabajos en La Bombonera, tuvo un complicado comienzo, ya que Pedro Ríos, con un remate de zurda desde fuera del área, abrió el marcador a los 5 minutos.

Los paraguayos, con la ventaja, intentaron proteger el resultado, pero el panorama se complicó al final de la primera parte, ya que quedaron con un jugador menos, por la expulsión de Wilfrido Báez, debido a un codazo a Leonel Flores que fue revisado en el VAR (45+2').

En la segunda parte, Boca se lanzó con todo en la ofensiva y en dos minutos dio vuelta el tablero: Santiago Ascacibar lo empató en el 49' y después Milton Delgado se encargó de anotar el 2-1 parcial (51').

EL tercer gol, el de la tranquilidad, llegó pasada la hora de juego, con un espectacular misil, desde fuera del área, de Leonel Flores (61').

Después del tercer gol de Boca, la pesadilla de Recoleta empeoró, ya que sufrió otra expulsión más, de Dairon Mosquera, por doble tarjeta amarilla (69').

Carlos Palacios, por su lado, se quedó todo el partido en la banca, sin sumar minutos en el cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Boca, que eliminó a O'Higgins en los play-offs, jugará la revancha contra Recoleta la próxima semana, el martes 18 de agosto, a las 18:00 horas (22:00 GMT) en Asunción.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Bolívar y Sao Paulo.

 

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