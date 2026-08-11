Controversia en Bolivia: Incautaron 86 kilos de marihuana en bus que debía transportar a Sao Paulo

Una controversial situación ocurrió en Bolivia, en la previa de la visita a Sao Paulo a Bolívar en la Copa Sudamericana, ya que el bus que debía transportar al equipo brasileño fue interceptado y sorprendido con 86 kilos de marihuana.

El vehículo, de la empresa Buses Cosmos, había sido contratado por el club para que trasladara al plantel desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra al hotel de concentración, pero horas antes fue detenido en Cochabamba, en donde se realizó la incautación.

Según informó la prensa boliviana, este procedimiento, realizado en la noche del lunes, fue en un control rutinario y encontraron cuatro sacos de marihuana, quedando tres personas detenidas.

Ante esta situación, la citada empresa asumió la responsabilidad y envió otro bus para recoger al plantel del Tricolor Paulista.