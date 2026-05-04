¿Cuándo y dónde ver a O'Higgins ante Sao Paulo por la Sudamericana?
El "Capo de Provincia" desafía al poderoso equipo brasileño en El Teniente.
El "Capo de Provincia" desafía al poderoso equipo brasileño en El Teniente.
El Estadio El Teniente se prepara para un nuevo partido de alto nivel cuando este jueves 7 mayo, O'Higgins busque traducir su gran presente internacional recibiendo a Sao Paulo por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana.
El partido se jugará a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido por ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.
Los rancagüinos marchan en la segunda posición del Grupo C con 6 unidades, una menos que su rival de turno. Además, los "celestes" son invictos como locales después de tumbar por 2-0 tanto a Millonarios como a Boston River, por lo que buscarán extender ese invicto.
Con arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos también a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.