¿Cuándo y dónde ver a O'Higgins ante Sao Paulo por la Sudamericana?

El Estadio El Teniente se prepara para un nuevo partido de alto nivel cuando este jueves 7 mayo, O'Higgins busque traducir su gran presente internacional recibiendo a Sao Paulo por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana.

El partido se jugará a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT) y será transmitido por ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Los rancagüinos marchan en la segunda posición del Grupo C con 6 unidades, una menos que su rival de turno. Además, los "celestes" son invictos como locales después de tumbar por 2-0 tanto a Millonarios como a Boston River, por lo que buscarán extender ese invicto.

Con arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos también a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.