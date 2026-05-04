¿Cuándo y dónde ver a Palestino ante Montevideo City Torque por la Sudamericana?

Palestino se traslada hasta el histórico Estadio Centenario para enfrentar a Montevideo City Torque este miércoles 6 de mayo, en un partido donde los dirigidos por Guillermo Farré se juegan gran parte de sus opciones en el Grupo F de la Sudamericana.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN, mientras que vía streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

El presente de los "Baisanos" en el certamen internacional es complejo al ubicarse en el último lugar de la tabla con 2 puntos. Tras haber empatado 0-0 ante Gremio en La Cisterna, ahora se ven las caras con un conjunto uruguayo que viene de caer en su visita ante Deportivo Riestra y sostiene el liderato con 6 unidades.

Con arbitraje del venezolano Yender Herrera, todos los detalles los encontrarás en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.