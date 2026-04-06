¿Cuándo y dónde ver el debut de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana?

Este martes comienza a disputarse la Copa Sudamericana 2026, quen tendrá la partipación de clubes chilenos como lo son O'Higgins, Audax Italiano y Palestino.

O'Higgins clasificó a este torneo internacional tras caer ante Deportes Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores y recibirá en su primer encuentro a Millonarios.

Audax Italiano se impuso por penales a Cobresal en el duelo por chilenos y accedió a la fase de grupos del torneo continental, por su parte se medirá ante Olímpia en La Florida

Finalmente, Palestino dejó en el camino a Universidad de Chile en la fase previa, y tendrá que viajar hasta a Argentina para verse las caras ante Deportivo Riestra.

¿Cuándo y dónde ver a los clubes chilenos en Copa Sudamericana?

El cotejo entre O'Higgins y Millonarios está pactado para este martes 7 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio El Teniente.

Mientras que el encuentro entre Audax Italiano y Olimpia se jugará este miércoles 8 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Estos dos encuentros podrás verlos través de la señal de ESPN y en streaming por Disney+ premium.

Por último el duelo entre Palestino y Deportivo Riestra está programado para el miércoles 8 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Pedro Bidegain".

Podrás ver el encuentro solo a través de la plataforma de streaming DGO.

También podrás seguir todos los detalles de estos encuentros en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.